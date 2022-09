Classic Day mit verkaufsoffenem Sonntag : Oldtimer-Fans treffen sich in Xanten

Oldtimer-Fans treffen sich in Xanten

Xanten Der beliebte Classic Day auf dem Marktplatz in Xanten wird von einem verkaufsoffenen Sonntag und leckeren Pfannengerichten der Feuerwehr umrahmt.

Am Sonntag, 18. September, dreht sich in der City alles um Oldtimer und leckeres Essen, denn die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) lädt zum Classic Day ein. Viele Old- und Youngtimer werden auf dem Großen und Kleinen Markt zu bestaunen sein und Autoliebhaber aus Nah und Fern anziehen. Schlemmen kann man dank des Pannekiekers-Kochfests ausgiebig. Zudem locken die Geschäfte mit einem verkaufsoffenem Sonntag.