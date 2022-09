Jubiläum in Mönchengladbach : Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge wird fünf Jahre alt

Im Innenhof des SKM Rheydt feierten Guenter Rexilius (Vorstand Förderverein), Khaled Al Nddaf, Sarah Berger, Markus Offermann (Fachbereichsleiter) und Sabrina Scherzenski (Leiterin des Zentrums). Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Rheydt Bei einer Feier zum Jubiläum der Einrichtung sprachen die Initiatoren über die Notwendigkeit des Zentrums. Trotz Lob fielen auch kritische Töne.

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Das Psychosoziale Zentrum des Katholischen Vereins für soziale Dienste in Rheydt ist jetzt fünf Jahre alt geworden. Dieses kleine Jubiläum wurde im Garten des ehemaligen Waisenhauses unter glühender Sonne gefeiert. So ganz unbeschwert war die Geburtstagsfeier allerdings nicht.

Der Fachbereichsleiter Markus Offermann war gekommen, ebenso wie die neue Leiterin des Psychosozialen Zentrums Sabrina Scherzenski, Geschäftsführer Norbert Schoeller, der Vorstehende des Fördervereins Günter Rexilius, die niedergelassene Psychotherapeutin Susanne Grabenhorst sowie Bürgermeister Felix Heinrichs.

Günter Rexilius, ein Mann der ersten Stunde, erinnert sich an ein Flüchtlingslager in Marokko: „Ich habe dort gesehen, wie Kinder im Dreck geboren wurden und wie Menschen starben – ein Elend, wie man es sich schlimmer nicht vorstellen kann.“ Und der Psychotherapeut Rexilius verriet, warum er sich für ein Psychosoziales Zentrum in Rheydt eingesetzt habe: „Patienten haben mir erzählt, dass sie mehrfach pro Woche nach Düsseldorf gefahren sind, um dort in einem Psychosozialen Zentrum betreut zu werden.“ Seine Prognose: „Es wird noch viele Jahre hier sein, weil es einfach notwendig ist.“ Es kostet allerdings auch viel Geld. Fachbereichsleiter Markus Offermann wies darauf hin, dass die Landesförderung in diesem Jahr ausläuft. Es wird also wieder spannend. Bürgermeister Felix Heinrichs lobte die Arbeit, erklärte aber auch Folgendes: „Man muss es auch finanziert bekommen, als Kommune kann man das nicht alleine stemmen, eine Landesförderung ist wichtig.“ Er weiß aber, dass es verkehrt ist, am Psychosozialen Dienst zu sparen: „Wenn Geflüchtete diese Hilfen nicht bekommen, kann uns das später vor die Füße fallen.“ Es würden noch höhere Kosten entstehen.

Was Geschäftsführer Norbert Schöller kritisierte: „Wir müssen unseren Beschäftigten prekäre Arbeitsverhältnisse anbieten.“ Was sein Verein nicht anbieten könne, ist „eine Perspektive über mehrere Jahre“. Dabei möchte man sich in Zeiten des Fachkräftemangels nur ungern von guten Leuten trennen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um die Geflüchteten kümmern, säßen auf einem Schleudersitz. Sie wirkten dennoch motiviert und vermittelten den Eindruck, dass ihnen ihre Arbeit gefällt.

Um sich verständigen zu können, arbeiten sie mit Dolmetschern. Die Leiterin Sabrina Scherzenski drückte es so aus: „Sie werden in ihrer Sprache verstanden und es wird ihnen in ihrer Sprache geholfen.“ Das Klientel sei ganz hoch belastet durch die Verhältnisse in ihren Herkunftsländern und durch die Flucht. Die Psychotherapeutin mit eigener Praxis, Susanne Grabenhorst träumt davon, dass eines Tages der psychosoziale Dienst überflüssig sein könnte. Und sie wurde konkret: „Ein anderes Aufenthaltsrecht würde uns viel Arbeit ersparen. Rexilius geht davon aus, dass künftig noch mehr Menschen ihre Heimat hinter sich lassen werden, bedingt durch die Folgen des Klimawandels und durch Hunger. Sein Appell: „Die Flüchtlingsproblematik müssen die Akteure auf allen politischen Ebenen ernst nehmen.“ Es sieht also so aus, als ob das Psychosoziale Zentrum im alten Waisenhaus noch so manches Jubiläum feiern könnte.