Unterstützung von fairem Handel : Xantens Stiftsgymnasium als Fairtrade-Schule ausgezeichnet

Xanten Das Stiftsgymnasium in Xanten setzt sich für einen fairen Handel ein. Dafür ist die Schule nun ausgezeichnet worden. Die Urkunde wurde den Schülern unter Corona-Bedingungen überreicht.

Am Stiftsgymnasium in Xanten gibt es seit zwei Jahren ein engagiertes Fairtrade-Team. Im vergangenen November bewarb es sich beim Verein Transfair um den Titel der Fairtrade-Schule – mit Erfolg. Am Freitag wurde das Gymnasium mit dem Titel ausgezeichnet. Damit zeigen Schüler und Lehrer, dass sie sich für den fairen Handel einsetzen, also für bessere Lebensbedingungen von Produzenten und eine nachhaltige Lebensmittel-Herstellung, wie Schüler Daniel Stippel in einem unterhaltsamen Auftritt mit seiner Handpuppe erklärte.