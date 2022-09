Handball-Landesliga : TV Schwafheim nimmt gegen TV Biefang die Favoritenrolle an

TV Schwafheim nimmt gegen TV Biefang die Favoritenrolle an

Der SV Neukirchen möchte die ersten Saisonpunkte einfahren, tritt aber ersatzgeschwächt an. Foto: pixabay/JeppeSmedNielsen

Niederrhein Der SV Neukirchen hofft gegen Fischeln/Hüls auf die ersten Heimpunkte. Der TuS Lintfort spielt beim Aufsteiger. Und der TuS Xanten setzt auf einen positiven Trend.

Die hiesigen Vertreter in den Handball-Landesligen haben am vergangenen Wochenende den Saisonauftakt absolviert. Damit ist die Vorbereitung Makulatur und der Wettkampfmodus eingeschaltet. Die Teams haben erste Erkenntnisse und einen Eindruck davon bekommen, wo sie stehen und woran sie noch zu arbeiten haben.

In Gruppe 1 bestreitet der SV Neukirchen gegen den VfR Fischeln/Hüls sein erstes Heimspiel, muss dabei allerdings auf seinen Trainer Hermann Casper, der sich die beiden kommenden Partien im Urlaub befindet und von Björn Baar vertreten wird, verzichten. Personell sieht es nicht rosig aus. Hinter den Einsätzen von Luca Böckel, Vincent Lenz und Marcus Brya steht wegen Verletzungen ein Fragezeichen, Marvin Bartnik wird aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung stehen, Johannes Toschki wurde gerade erst am Knöchel operiert.

Die Gäste stellen eine sehr junge Mannschaft, die hauptsächlich aus Akteuren besteht, die in der vergangenen Saison noch in der Bezirksliga aufliefen. „Der VfR spielt einen sehr unorthodoxen Handball und fährt dabei ungewöhnliche lange Angriffe mit vielen Kreuzbewegungen“, so die Beobachtung von Casper. „Ich rechne damit, gegen diese Mannschaft gut mithalten zu können und hoffe, dass wir die ersten beiden Punkte einfahren.“