Schützentradition in Xanten : Stefan Dinges regiert die Helenen

Schützentradition in Xanten

Xanten Nach 1084 Tagen hat die St.-Helena-Schützenbruderschaft Xanten einen neuen König. Der Krönungsball findet am Samstag, 10. September, im Schützenhaus statt.

Die Xantener Helenen haben bei ihrer Parade und dem Krönungsball am Samstag, 10. September, Grund zum Feiern: Denn in der Schützenbruderschaft gibt’s nach der Corona-Zwangspause endlich wieder einen neuen König. Stefan Dinges setzte sich mit dem 112. Schuss gegen Mitstreiter Frank Terhufen durch. Zur Königin wählte er seine Ehefrau Melanie Dinges. Das soll am Wochenende ausgiebig zelebriert werden.