Fairtrade-Aktion in Xanten : Faires Frühstück an den Schulen

Xanten Jugendliche erklärten ihren Mitschülern, warum gerechter Handel wichtig ist.

Dieses Mal verläuft die Frühstückspause etwas anders als sonst. Johanna Greeven, Maja Stutzt und Melissa Stolpmann vom Fairtrade-Team der Marienschule servieren den Fünftklässlern Brötchen mit Nuss-Nougat-Creme und Orangensaft. Es sind sogenannte Fairtrade-Produkte, also gerecht gehandelte Waren. Denn genau darum geht es an diesem Freitag, dem Tag der Zeugnisausgabe. „Faire Noten? Faires Frühstück!“, lautet das Motto – nicht nur hier an der Marienschule, sondern auch am Gymnasium und an der Gesamtschule.