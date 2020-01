Römische Herberge und Kaffee-Mühle : Kalkarer Wirt will Xantener Lokale übernehmen

Xanten/Kalkar Für die Kaffee-Mühle und die Römische Herberge im Archäologischen Park Xanten (APX) gibt es nach Informationen unserer Redaktion einen Interessenten aus dem Kreis Kleve.

(juls/wer) Demnach will ein Gastronom aus Kalkar die beiden beliebten Lokale übernehmen. Auf Nachfrage wollte sich der Interessent dazu nicht äußern. Die Verhandlungen sollen aber schon weit vorangeschritten sein. Die Kaffee-Mühle und die Römische Herberge waren in den vergangenen Jahren vom Xantener Hotelier Michael Neumaier betrieben worden. Er hatte sie Ende des Jahres abgegeben, um sich „mit voller Kraft“ auf sein Hotel in der Innenstadt und das Historische Schützenhaus auf dem Fürstenberg konzentrieren zu können. In Kalkar brodelt die Gerüchteküche schon länger, Grund ist ein Inserat in einem Immobilienprotal im Internet. Demnach wird dort ein neuer Pächter für eine Lokalität am Markt gesucht – möglicherweise, weil der bisherige Betreiber nach Xanten wechselt.