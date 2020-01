Sonsbeck Unplugged im Kastell : „Kein Konzert von der Stange“

Sonsbeck Im Vorfeld von Sonsbeck Unplugged sprachen wir mit dem Organisator vom Kulturverein Son’Kult.

Am Samstag, 1. Februar, heißt es zum fünften Mal Sonsbeck Unplugged . Das Akustik-Konzert läutet das Kulturjahr in der Gemeinde traditionell ein und hält für die Besucher im Kastell einen gefühligen Abend bei Wohnzimmer-Ambiente bereit. Ein Gespräch mit Ludger van Bebber von Son’Kult über die besondere Stimmung des Events, den organisatorischen Aufwand und die Entwicklung des Kulturvereins.

Herr Van Bebber, was macht das Event besonders?

Tickets 20 Euro an der Abendkasse oder 18 Euro im Vorverkauf an folgenden Stellen: Bücherbogen Sonsbeck, Hochstraße 44, und Pumuckel, Wallstraße 6.

Künstler Bei der fünften Auflage von Sonsbeck Unplugged am Samstag, 1. Februar, im Kastell spielen Kate Rena, Rockameier, Udo Klopke Band und Fairground Funhouse. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn 19.30 Uhr.

Seit wann arbeiten Sie an der Umsetzung des Konzertes und was ist damit verbunden?

van Bebber Seit Sommer vergangenen Jahres. Das ist vor allem wegen der Terminfindung wichtig. Denn im Kastell finden neben den Ratssitzungen auch Büttensitzungen, Lesungen oder Theateraufführungen statt. Nicht ganz einfach, da ein Datum zu finden. Die Künstler werden von anderen Mitgliedern des Vereins angefragt. Die meisten von uns haben früher in Bands gespielt und entsprechende Kontakte. Ich kümmere mich eher um die Dinge im Hintergrund. Pressearbeit, Ticketverkauf, Konzeption. Es begeistert mich, so etwas auf die Bühne zu bringen.

Was wird in diesem Jahr anders sein als in den Vorjahren?