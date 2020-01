Angespannte Haushaltslage in Xanten : Gewerbesteuer dürfte bald steigen

Angespannte Haushaltslage in Xanten

Xanten Xantens Bürgermeister Görtz bereitet die Betriebe auf eine Anhebung ab 2021 vor.

Bürgermeister Thomas Görtz hat bei Xantener Unternehmern um Verständnis für eine Anhebung der Gewerbesteuer in den nächsten Jahren geworben. „Wir müssen ehrlich miteinander umgehen, damit Sie sich darauf einstellen können“, sagte Görtz am Donnerstag beim Unternehmerfrühstück im Rathaus. Die kommunalen Steuern seien im kreisweiten Vergleich auf einem niedrigen Niveau und über viele Jahre konstant geblieben Er rechne auch 2020 nicht mit einer Erhöhung. Aber ab 2021 müsse darüber gesprochen werden. Die Ausgaben der Stadt seien in den vergangenen Jahren gestiegen, allein durch die höhere Kreisumlage. Dafür sei eine Infrastruktur geschaffen worden, von der alle Einwohner profitierten. Bisher sei es gelungen, den kommunalen Haushalt auszugleichen, indem die Stadt Grundstücke verkauft und ihre Reserven aufgebraucht habe. „Aber irgendwann ist das nicht mehr möglich.“ Allein durch Einsparungen lasse sich die Haushaltslücke nicht schließen. Görtz versicherte den Unternehmern aber, „dass wir Sie nicht über Gebühr belasten wollen“. Seit einigen Wochen bereitet Görtz die Bürger darauf vor, dass die Stadt ab 2021 die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbersteuer erhöhen muss. Ähnlich äußert sich mittlerweile auch die CDU-Fraktion. Eine Steuererhöhung muss der Rat beschließen.