Debatte um Sicherheit : Bahn gegen mehr Licht am Bahnübergang

Am unbeschrankten Bahnübergang in Birten hat es in den vergangenen Jahren einige Unfälle gegeben. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Stattdessen sollen Markierungen und Schilder Autofahrer auf die Gefahr durch Züge in Birten hinweisen.

Die Stadt Xanten will Autofahrer am unbeschrankten Bahnübergang in Birten stärker auf die Gefahr durch einen herannahenden Zug hinweisen. Sie wird deshalb Bodenmarkierungen und Schilder aufstellen. Eine zusätzliche Beleuchtung wird es für die Stelle aber nicht geben. Die Deutsche Bahn hat sich dagegen ausgesprochen, wie Xantens Verwaltung dem Bezirksausschuss in Birten in einer Vorlage für seine nächste Sitzung mitteilte.