Verbraucherzentrale in Moers warnt: Neue Betrugsmasche mit Energiepauschale​ ​

Verbraucherzentrale in Moers warnt

Moers Die betrügerischen Mitteilungen per E-Mail oder SMS sehen anders aus als gewohnt. Wie Verbraucher sie erkennen und sich vor Schaden schützen können.

Kriminelle versuchen derzeit Profit aus der bevorstehenden Auszahlung der Energiepauschale zu schlagen. In E-Mails von angeblichen Banken behaupten sie, dass zur Auszahlung der Pauschale die persönlichen Daten der Empfängerinnen und Empfänger abgeglichen werden müssten. Als SMS kommen gefälschte Nachrichten des „Bundesministeriums der Finanzen“. Die Verbraucherzentrale in Moers erklärt, wie man die Betrugsmasche erkennt und wie sich Verbraucher schützen können.

So ist im Phishing-Radar der Verbraucherzentrale NRW eine E-Mail aufgefallen, die angeblich von der Sparkasse stammt. Empfängerinnen und Empfänger sollen dazu gebracht werden, eine betrügerische Internetseite zu öffnen und persönliche Daten einzutippen. Anders als oft üblich, sei die betrügerische Mitteilung nahezu ohne Rechtschreibfehler und in guter Grammatik geschrieben, teilt die Verbraucherzentrale mit.

Um zum Klick auf den Link zu einer falschen Sparkasse-Internetseite zu bewegen, heißt es in der Mail: „Um Ihre Identität sowie den Anspruch auf eine Auszahlung feststellen zu können, benötigen wir eine Bestätigung Ihrer bereits angegebenen Daten bei der Erstellung Ihres Girokontos in einer unserer Filialen“. Erst dann erhalte man in den nächsten vier Wochen die Auszahlung der Energiepauschale. „In Wahrheit wird keine Bank oder Sparkasse Daten zur Auszahlung der Energiepauschale prüfen“, betonen die Verbraucherschützer. „Die Auszahlung erfolgt über den Lohn oder das Gehalt.“