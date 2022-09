Fußball-Kreispokal : Scherpenberg gibt sich in Orsoy keine Blöße

Ouassim El Abdouni (links), hier gegen Erkan Ayna, zog mit dem SV Scherpenberg auf dem Rasen des SV Orsoy ins Kreispokal-Achtelfinale ein. Foto: Jakob Klos

Rheinberg/Xanten Der SVS war beim SV Orsoy mit 4:0 erfolgreich und zog ins Achtelfinale ein. Viktoria Alpen, in der vergangenen Saison noch im Finale, schied bei Viktoria Birten im Efmeterschießen aus. Gefeierter Mann auf dem Platz war Julian Schmelzer.

Von Jürgen Schroer und René Putjus

Es war der erwartet ungleiche Kampf im Kreispokal-Wettbewerb zwischen dem B-Ligisten SV Orsoy und dem haushohen Favoriten aus der Landesliga, dem SV Scherpenberg. Mit 1:6 waren die wackeren Hausherren im vergangenen Oktober gegen das Team von Ralf Gemmer ausgeschieden, am Mittwochabend unterlag der Außenseiter vor 100 Zuschauern „nur“ mit 0:4 (0:1).

Scherpenberg kontrollierte von Anfang an das Geschehen, doch der Gastgeber hielt dem Druck in der ersten halben Stunde stand. Dann lief Tim Rieger von der rechten Seite an, zog in Arjen-Robben-Manier nach innen und versenkte die Kugel zum 0:1. Bis dahin war der SVO nicht einmal gefährlich vor das gegnerische Tor gekommen, Angriffsspitze Erkan Ayna zumeist auf sich alleine gestellt.

Nach dem Seitenwechsel suchte Scherpenberg die Entscheidung und zog das Tempo merklich an. Zwischen der 50. und 55. Minute schraubten Quassim El Abdouni, El Haucine Bougdi sowie wiederum Rieger das Ergebnis mit ihren Treffern auf 4:0. Der befürchtete Einbruch beim B-Ligisten blieb aber aus. Bitter wurde es für die Gastgeber-Elf in der 67. Minute. Einen Zweikampf am Boden ahndete der Unparteiische mit einem Strafstoß. Der Orsoyer David Starzynski wollte diese Entscheidung nicht wahr haben und warf dem Schiedsrichter einige Worte hinterher, was die Rote Karte zu Folge hatte. Doch der Scherpenberger Tim Ramroth scheiterte an Torhüter Pascal Jetten, dem besten Akteure in den Reihen der grün-weißen Gastgeber.

In Unterzahl verteidigte Orsoy das 0:4, auch weil Scherpenberg jetzt mehrere Gänge zurückschaltete. Bezeichnend für die Harmlosigkeit des B-Ligisten war die Szene in der 80. Minute, als Sven Küppers seine einzige nennenswerte Tormöglichkeit liegen ließ. Bei seinem Kopfball tropfte das Leder auf die Latte.

„Die Platzverhältnisse in Orsoy waren recht schwierig. Daher bin ich froh, dass wir keine verletzten Spieler zu beklagen haben“, sagte Gemmer.

A-Ligist Viktoria Alpen, einer der Finalisten der vergangenen Saison, scheiterte in der zweiten Runde an Viktoria Birten. Der B-Ligist setzte sich im Elfmeterschießen mit 6:5 (2:2, 2:2) durch. Gefeierter Spieler auf dem Rasen war Julian Schmelzer. Nachdem der 19-Jährige Alpens Keeper Yannik Eickschen überwunden hatte, konnte die Pokalparty in Birten beginnen. „Schmelle hat keine Nerven gezeigt und den Elfmeter souverän verwandelt“, sagte Uwe Schmidtke, der Sportliche Leiter der Hausherren.

Marc Balonier, der gerade in der ersten Halbzeit der regulären Spielzeit vorne mit Lutz Peters und Steffen Eßer für viel Wirbel sorgte, traf zum 1:0 (2.). Lennart Linkenbach glich schnell aus (4.). Eßer stellte in der 20. Minute auf 2:1. In der Schlussphase war Alpens Torjäger Nils Speicher zur Stelle (81.). In der Verlängerung fielen keine Treffer mehr, sodass das Elfmeterschießen die Entscheidung herbeiführen musste. Für Birten verwandelten zunächst Daniel Giesen, Lukas Menne sowie Fabian Behrens und für die Gäste Speicher sowie Linkenbach. Als der Alpener Kevin Spallek an Schlussmann Patrick Behrens gescheitert war, war Schmelzer an der Reihe – und schoss seine Mannschaft ins Achtelfinale.