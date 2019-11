Kommentar zur CDU-Bürgermeisterdebatte : Ein tiefer Riss geht durch Xantens CDU

Meinung Xanten Die CDU in Xanten bestimmt am nächsten Mittwoch ihren Bürgermeisterkandidaten. Egal, wer es sein wird: Der Stadtverband dürfte auch dann noch nicht zur Ruhe kommen.

Die vergangenen Wochen haben jedoch nicht den Eindruck hinterlassen, dass der Machtkampf in der CDU am Mittwoch aufhören wird. Weil es in diesem Streit nicht um Themen geht, sondern um Personen. Weil sich die parteiinternen Befürworter und Gegner von Thomas Görtz unversöhnlich gegenüberstehen. Das zeigte sich auf allen drei Podiumsdiskussionen, auf denen Amtsinhaber und Herausforderer die Fragen von Bürgern beantworteten. Zwischen den Lagern war zum Teil eine tiefe, über Jahre entstandene Abneigung zu spüren. Die Debatte in Xantens CDU dürfte also weitergehen, mindestens bis zu den Vorstandswahlen im Dezember.