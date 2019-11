Sonsbeck : Schadstoffmobil nimmt Sonderabfälle entgegen

Sonsbeck Das Fahrzeug steht am 3. Dezember 2019 an drei Standorten auf Sonsbecker Gemeindegebiet.

Das Schadstoffmobil steht an diesem Tag von 8.30 Uhr bis 10 Uhr in Hamb auf dem Parkplatz an der Kirche (Hülsstraße/Pallandweg), von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr auf dem Sonsbecker Alttorplatz (Hochstraße/Filderstraße) sowie von 14 bis 16 Uhr in Labbeck auf dem Dorfplatz (Marienbaumer Straße/Am Haselbusch).