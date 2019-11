Tischtennis : Rheinberg III ist bereit fürs Spitzenspiel

Rheinberg/Xanten Der Tabellenerste der Bezirksklasse erwartet am Freitag den TuS Xanten. Beim Bezirksligisten SV Millingen wird Lars Wesling den Langzeitverletzten Mario van Bebber ersetzen.

Schon am Freitag ab 19.30 Uhr kämpfen Rheinberg III und Xanten um die Tabellenführung der Bezirksklasse. Die Verbandsliga-Herren des TuS 08 haben wieder mal personelle Schwierigkeiten.

Verbandsliga: Gerade erst hat sich der TuS 08 Rheinberg II ein wenig gefangen. Durch die zwei Siege sammelte der Neuling die ersten Punkte und rückte näher an die gesicherten Plätze heran. Vor dem Duell beim TTC Union Mülheim sind die Vorzeichen aber wieder schlecht. Manfred Müller, Thomas Büssen und Jens Menden spielen zeitgleich mit der „Ersten“ in der NRW-Liga. „Keine Mannschaft kann es verkraften, wenn die ersten drei Spieler fehlen. Also geht es eigentlich nur noch um die Höhe der Niederlage“, sagt Kapitän Büssen. Patrick Kison, Michael Zeltsch und Atilla Bas springen ein.