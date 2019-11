Verwaltung legt Entwurf vor : Diese Rechte und Pflichten sollen Xantens Grünflächenpaten haben

Die Stadt Xanten will die Möglichkeit schaffen, dass Bürger die Pflege von öffentlichen Grünflächen übernehmen.

Eine Patenschaft sollen Bürger für kleinere Flächen in den städtischen Grünanlagen übernehmen können. Auch an der Xantener Nordsee soll die Möglichkeit bestehen. Im Kurpark sollen die Rechte der Paten allerdings eingeschränkt gelten. Dort wird von der Verwaltung auch nur ein Stück zwischen Klever Straße und Siegfriedstraße am Nordwall für geeignet angesehen. „Bei dieser Fläche kann über Patenschaften die Pflege der dort vorhandenen Staudengärten übernommen werden“, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage für die Politik. „Neupflanzungen sind hier jedoch mit Rücksicht auf das durchdachte Pflanzkonzept auch im Hinblick auf die Förderzweckbindung nicht möglich.“ Der Kurpark ist mit Mitteln der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe finanziert worden, 80 Prozent der mehr als fünf Millionen Euro kamen darüber. Damit seien strikte Regeln für die Grünpflege verbunden, erklärt die Verwaltung. Um die meisten Flächen im Kurpark müsse sich deshalb das städtische Fachpersonal kümmern.