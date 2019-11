Bürgermeisterkandidatur in Xanten : Das sagen Leser zum Streit in der CDU

Bürgermeister Thomas Görtz (l.) und Herausforderer Daniel Ingendahl bei einem Termin im Sommer. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Die Partei und Daniel Ingendahl werden kritisiert, Görtz’ Herausforderer bekommt aber auch Zuspruch.

„Nicht tragbar“

Rechtlich ist nichts daran zu beanstanden, dass Herr Ingendahl einen Unternehmer in einem bedeutenden Prozess gegen die Stadt vertritt, aber politisch gesehen ist dieses Mandat ein großer Fehler. Letztlich ist dieser Fehler aber kein Wunder, denn über politische Erfahrung verfügt der Kandidat, der sich dem Vernehmen nach erst seit wenigen Monaten in der CDU engagiert, offensichtlich nicht. Allem Anschein nach ist ihm nicht hinreichend bewusst, dass für das Amt des Bürgermeisters neben einem hohen Maß an politischer Sensibilität nicht zuletzt auch politischer Weitblick unabdingbar ist. Über all dies verfügt Herr Ingendahl jedoch offenkundig nicht. Insofern schadet er mit seiner Kandidatur nicht nur sich selbst, sondern auch seiner Partei und am Ende auch der Stadt. Deshalb kann das Fazit nur lauten: Herr Ingendahl mag ein guter Anwalt sein, als potentieller Bürgermeister ist er aber nicht tragbar.

Info Die Kandidaten stellen sich den Bürgern vor Bewerber Bisher ist von zwei CDU-Mitgliedern bekannt, dass sie in Xanten der Bürgermeisterkandidat der Christdemokraten für die Wahl 2020 werden wollen: Bürgermeister Thomas Görtz und Rechtsanwalt Daniel Ingendahl, stellvertretender Vorsitzender der CDU Xanten. Fahrplan Beide Kandidaten stellen sich auf drei Podiumsdiskussionen der Öffentlichkeit vor: am Dienstag, 5. November, ab 19.30 Uhr im Hotel Neumaier in Xanten, am Mittwoch, 13. November, ab 19.30 Uhr im Landhaus Spickermann in Vynen und am Donnerstag, 21. November, ab 19.30 Uhr im Restaurant van Bebber in Birten. Am Mittwoch, 27. November, ist dann die Wahl des Bürgermeisterkandidaten.

„Fragwürdige Aktionen“

Wieso kehrt keine Ruhe ein? Als Bürger muss man sich fragen, wie demokratisch Politik wirklich funktioniert. Kurz nachdem die CDU bekannt gibt, dass sie in einem vermeintlich fairen Verfahren ihren eigenen Kandidaten von den CDU-Mitgliedern bestätigen lassen möchte und dies durch möglichst öffentlichkeitswirksame Sitzungen bewerben möchte, geht der „Wahlkampf“ schon los. Teile der CDU-Fraktion nehmen die schmutzige Wäsche der FBI auf und werfen dem berufstätigen Anwalt einen Konflikt in Ausübung seines Jobs und seiner Ambition, Bürgermeister zu werden, vor. Für mich ist die Sache unkritisch, da auch ich, solange ich kein fürstliches Bürgermeistergehalt bekomme, ja auch dafür Sorge tragen muss, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Was mich stutzig macht? Warum bemerkt erst jetzt der Handlanger des Bürgermeisters, Gasseling, dass die FBI „etwas weiß“? Ein Schelm, der Böses dabei denkt oder ein Manöver von politischen Widersachern vermutet. Als Bürger würde ich mir eine sachliche Eröffnung des Wahlkampfes wünschen. Aber ob es seit Trump oder generell seit 2014 so ist, dass man mit Populismus und fragwürdigen Aktionen weiter kommt, habe ich noch nicht herausgefunden. Dies erinnert sehr an undurchsichtig ausgetragene Diskussionen zum Krematorium, Fahrradweg am Deich, Poststraße, Haushalt etc.

„Schmierenkomödie“

Zu den aktuellen Berichten in den Zeitungen bezüglich der Bürgermeisterkandidaten der CDU kann ich als Bürger nur noch eins sagen: Ich möchte nicht mehr hören, warum ich jemanden (der zum Beispiel nur seiner Arbeit nachgeht), nicht wählen soll! Ich möchte wissen, warum ich welche Partei/Person wählen soll! Es ist doch schon sehr traurig, dass bei einer eigentlich internen CDU-Wahl schon so viel schmutzige Wäsche gewaschen wird, als wären wir schon bei der Kommunalwahl angekommen. Und selbst da möchte ich doch einfach nur wissen, warum soll ich jemanden wählen. Was ist es, was die Partei ausmacht. Oder die Person?! Wenn die Parteien/Politiker das nicht mehr hinbekommen, sollten wir Bürger einfach ständig nachfragen. Was sind die Ziele, wie sieht die Umweltpolitik aus, was ist mit dem Haushalt, welche Projekte oder Pläne habt ihr noch? Diese Schmierenkomödie hilft niemanden!

