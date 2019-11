Forum Landwirtschaft in Sonsbeck : Bauern im Schraubstock des Weltmarktes

Sonsbeck Beim achten Landwirtschaftsforum der Volksbank Niederrhein diskutierten Landwirte in Sonsbeck über Zustand und Zukunft ihrer Zunft. Es wurde deutlich: Man steckt irgendwo zwischen „weiter so“ und Innovation fest.

Christian Bickert steht am Freitagvormittag vor knapp 150 Landwirten aus der Region und erzählt eine Geschichte. Die Geschichte eines brasilianischen Sojabauers, der vor knapp 30 Jahren mit nichts gestartet war – und dessen Ländereien heute so groß sind und so viele Menschen beschäftigen, dass im Nirgendwo des Amazonas-Regenwalds eine 90.000 Einwohner große Stadt entstanden ist. „Sojabohnen sind das neue Gold Brasiliens“, erzählt Bickert. „Da passiert etwas, und es wird nicht aufhören.“ Man brauche nicht glauben, dass die Brasilianer europäische Mahnungen, doch bitte auf den Urwald oder Umweltschutz zu achten, auch nur ansatzweise ernst nähmen. „Und was machen wir? Wir sterben in Lethargie.“