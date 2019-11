Frauenfußball : FVN-Pokal: SVB Frauen müssen früh raus

BUDBERG Die Budbergerinnen spielen am Samstagmorgen in Lankern um den Einzug ins Achtelfinale. Sie wollen beim Landesligisten Selbstbewusstsein tanken.

Sechs Teams aus der Regionalliga der Fußball-Frauen müssen den Gedanken an ein ruhiges, weil spielfreies Wochenende vergessen. Die Meisterschaft macht zwar Pause, dafür steht am Samstag sowohl am Niederrhein als auch am Mittelrhein das Achtelfinale des jeweiligen Verbandspokals auf dem Programm. Beteiligt sind auch die Spielerinnen des SV Budberg, deren Auftritt am Samstagmorgen beim Landesligisten GW Lankern gleich zwei Ziele verfolgt. Zum einen wäre da der Einzug unter die letzten acht Teams, die sich für ein Ticket an der Teilnahme der nationalen Pokalrunde bewerben. Daneben gilt es, Selbstbewusstsein fürs letzte in diesem Jahr noch ausstehende Meisterschaftsspiel zu tanken.