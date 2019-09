Schützenbruderschaft in Xanten : Dirk Mülders ist neuer König der Helenen

Xanten Weiter geht das Schützenfest der St.-Helena-Bruderschaft mit einer Parade zu Ehren der neuen Majestäten am Samstag, 14. September.

Die St.-Helena-Schützenbruderschaft Xanten hat einen neuen König: Mit dem 24. Schuss hat Dirk Mülders den Vogel am Samstagabend heruntergeholt. Seine Königin heißt Michaela Hemmers. Zum Thron gehören Karla und Klaus Langendonk, Annemie und Ralf Völlings, Sabine und Michael Schmitz sowie Ute und Klaus Marschdorf. Am Samstag, 14. September, ist eine Parade zu Ehren der neuen Majestäten auf dem Marktplatz. Anschließend feiert die Bruderschaft im Schützenhaus den Krönungsball. Dieser ist öffentlich.

Das Preis-, Pokal- und Königsschießen hatte hinter dem Restaurant Karthaus X² stattgefunden. Der erste Preis ging an Kai Winkels, der zweite an Dieter Wälbers, der dritte an Dirk Michalski und der vierte an Gerd Michalski. Den Großholtfurth-Göllmann-Pokal gewann Stefan Dinges. Den Leo-Hoogen-Pokal holte sich Elke Semrau. Jan Fröhling erhielt den Heinz-Jansen-Pokal. Der Karl-Hennemann-Pokal ging an Alexander Jansen. Die Bruderschaft hat auch eine neue Kinderkönigin: Amadea Kropmann erreichte den begehrten Titel mit dem 56. Schuss. Prinz ist Niklas Meckl.