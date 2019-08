Schützenbruderschaft in Xanten : Patronatstag läutet Schützenfestsaison der Helenen ein

Xanten Zum Helenentag am Freitag, 16. August, wird eine Gedenktafel für verstorbene Mitglieder am Heiligenhäuschen der St.-Helena-Schützen eingesegnet.

Traditionsgemäß eröffnet die St.-Helena-Schützenbruderschaft Xanten mit ihrem Patronatsfest die Schützenfestsaison. Den Helenentag feiert die Bruderschaft am Freitag, 16. August. Nach dem Festgottesdienst wird die Bruderschaft zu ihrem Heiligenhäuschen an der Helenenstraße ziehen, um dort in einem stillen Moment ihrer verstorbenen und kranken Mitglieder zu gedenken.

Am Freitag, 6. September, geht es dann richtig los. Am Freitagabend findet der Fackelzug mit anschließendem großem Zapfenstreich statt. Dieses Jahr wird der Fackelzug etwas später losgehen, da an diesem Abend auch die Eröffnungsfeier zum Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr stattfindet. Daher wird die St.-Helena-Schützenbruderschaft in diesem Jahr den Zapfenstreich auch auf dem kleinem Markt durchführen und nicht, wie ursprünglich angekündigt, auf dem großen Marktplatz. Das Preis-, Pokal- und Königschießen findet dann am Samstag, 7. September, statt. In diesem Jahr werden die Helenen hinter dem Restaurant Karthaus X² auf den Vogel schießen und am Ende ihre neuen Majestäten feiern.