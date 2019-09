Tischtennis-NRW-Liga : Goldene Punkte für Rheinberg

Rheinberg Die TuS 08-Herren gewannen in Brand mit 9:5. Kapitän Ermin Besic musste im zweiten Einzel aufgeben.

Die erste Tischtennis-Mannschaft des TuS 08 Rheinberg ist mit zwei Siegen perfekt in die neue NRW-Liga-Serie gestartet. Bei Borussia Brand setzte sich das Sextett mit 9:5 durch. „Beim Gegner haben zwei Mann gefehlt. Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte Mannschaftsführer Ermin Besic, der trotz seiner zwei verlorenen Einzel einen verdienten Sieg miterlebt hat.

Durch eine falsche Bewegung verletzte sich Besic am Rücken und musste so im zweiten Match aufgeben. Ab Position drei konnten alle Einzel siegreich gestaltet werden. Ersatzmann Thomas Büssen bezwang sein Gegenüber souverän in drei Sätzen. Das obere Paarkreuz erwischte keinen glücklichen Tag. „Es waren zwei goldene Punkte für uns. Wir haben jetzt ein bisschen Luft nach unten“, meinte Besic. Am nächsten Spieltag wird auch Youngster Leon Viktora wieder mit von der Partie sein. Punkte: Ciuberek/Grisari, Dietze/Büssen, Dietze (2), Grisari (2), Büssen, Müller (2).