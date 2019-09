21. Fischerhüttenfest in Lüttingen : Rekordbesuch beim Fischerhüttenfest

Hunderte Gäste genossen das reichhaltige Angebot von Fischgerichten und Weinen an der Lüttinger Fischerhütte nahe der Südsee. Die große Schar der freiwilligen Helfer hatte zum bereits 21. Mal ein gelungenes Fest auf die Beine gestellt.

Es ist bereits 21 Jahre her, dass das erste Fischerhüttenfest im Xantener Stadtteil Lüttingen gefeiert wurde. Die Freude an dieser Feier, die jedes Jahr am ersten Samstag im September stattfindet, ist jedoch nicht nur ungebrochen, sie verzeichnete am Samstag sogar einen neuen Besucherrekord. Viele Hunderte Gäste verbrachten bei schönem Frühherbstwetter gesellige Stunden auf dem Festplatz, der sich unweit der von den „12 Aposteln“ im Jahre 1998 rekonstruierten Fischerhütte an der Xantener Südsee befindet.