Fischerhüttenfest in Lüttingen : Frisch aus der Pfanne und dem Rauch

Lüttingen Die Prekken aus Lüttingen feiern am Samstag an der Xantener Südsee wieder ihr Fischerhüttenfest. Ganz getreu dem alten Vorbild der Berufsfischer, die einst im Ort lebten.

Sie nennen sich die „Zwölf Apostel“, aber eigentlich sind es mittlerweile 19 Männer, die beim Heimat- und Bürgerverein in Lüttingen jedes Jahr das Fischerhüttenfest organisieren und dabei auch auf die tatkräftige Hilfe ihrer Frauen bauen können. Und es ist seit 21 Jahren Tradition, dass das Fest stets am ersten Samstag im September stattfindet, an der Fischerhütte an der Xantener Südsee. Ab 11 Uhr brutzeln am 7. September Zander, Hecht, Lachs, Forellen und andere Fische in den Pfannen der Köche in den blau-weiß gestreiften Hemden.