Fußball-Bezirksliga : Budberg in Tönisberg nicht aggressiv genug

Budberg Der SVB unterlag mit 1:3. Lennart Vehreschild war der einzige Torschütze der Gäste.

Es scheint, als müsste sich Ulf Deutz, Trainer des SV Budberg, für die nächsten Partien in der Bezirksliga etwas einfallen lassen, um seine Mannschaft die nötige Konzentration zu vermitteln – und zwar von der ersten Minute an. Wie schon bei der Niederlage gegen den VfL Repelen verlor der SVB auch sein Gastspiel beim VfL Tönisberg wegen früher Gegentore in beiden Halbzeiten. So setzten sich die Hausherren mit 3:1 (2:1) durch.