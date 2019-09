Herbstfest des Arbeitskreises Asyl Xanten : „Xanten ist eine bunte, offene Stadt“

Köstlichkeiten aus aller Welt: Viele Familien hatten selbst zubereitete Speisen mitgebracht. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Menschen aus Xanten und anderen Regionen der Welt haben am Freitag an der Flüchtlingsunterkunft am Küvenkamp gemeinsam ein Herbstfest gefeiert. Viele Familien brachten selbst gekochte und zubereitete Speisen mit, bei denen es sich um Spezialitäten ihrer Heimatländer handelte.

Die Teilnehmer aßen gemeinsam, lernten sich kennen, unterhielten sich, während die Kinder spielten. Die Showtanzgruppe „Wüstenrosen“ und die Sängerin Ley traten auf. Unter den Gästen waren auch Vertreter aus Politik, Verwaltung und Diakonie.

Bürgermeister Thomas Görtz dankte allen, die sich ehren- und hauptamtlich für die Integration und Betreuung von Menschen einsetzen, „die Zuflucht suchen und eine neue Heimat finden“. Die Zuwanderung sei eine Herausforderung. Aber in Xanten gebe es ein „weitgehend friedliches Miteinander“ zwischen den Menschen, die schon hier wohnten, und denen, die dazu kämen. „Ich bin stolz auf Sie, dass wir das seit Jahren hinbekommen.“ Es gelinge, „weil die Stadtgemeinschaft hinter uns steht“, sagte Görtz. „Xanten ist eine bunte, offene Stadt.“ Er rief die Menschen auf dem Herbstfest dazu auf, miteinander ins Gespräch zu kommen. „Lernen Sie sich kennen, das ist der Schlüssel zu einem Miteinander.“