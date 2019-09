A-Jugend-Fußball : Die JSG Lintfort/Kamp hat Spaß am Toreschießen

Kreis Der SV Menzelen wurde am ersten Leistungsklassen-Spieltag mit einer 0:9-Packung nach Hause geschickt.

A-Jugend: SV Sonsbeck – JSG Veen/Alpen 1:1 (0:0). „Insgesamt geht das Ergebnis für beide Seiten in Ordnung“, sagte Gäste-Coach Simon Lutter nach der Punkteteilung im Nachbarschaftsduell. In der ersten Hälfte kontrollierte der SVS die Partie. Nach dem Seitenwechsel nahm die JSG die Zügel in die Hand. Beide Tore fielen per Foulelfmeter. Bei den Rot-Weißen verwandelte Selim Karka sicher. Lennart Linkenbach netzte auf der Gegenseite. Auch Sonsbecks Trainer Torsten Weist sprach von einem gerechten Resultat.