Mettmann : Die Majestäten bitten zum Schützenfest

METTMANN Von Freitag, 28. Juni, bis Dienstag, 2. Juli, locken Volksfest und Johanniskirmes Hunderte in die Mettmanner Innenstadt.

Es ist alles vorbereitet für das Schützenfest und die Johanniskirmes der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 1435: Es läuft von Freitag, 28. Juni, bis Dienstag, 2. Juli. In den Straßen der Innen- und Oberstadt flattern bereits die durch das Offizierscorps und verschiedenen Kompanien aufgehängten Fähnchen, großflächige Plakate weisen auf das besondere Ereignis hin und die traditionelle Festschrift informiert über das Geschehen in der Bruderschaft.

Die Schützen ziehen am Sonntag, 30. Juni, 14.30 Uhr, mit einem großen Festumzug durch die Stadt. Das Prinzen- und Königsschießen ist um 16.30 Uhr im Schießstand Am Königshof.

Kirmesbürgermeister Volker Stein hat einmal mehr ganze Arbeit geleistet. „Wir haben sieben große Fahrgeschäfte und 55 Randgeschäfte platziert. Die Kirmes zieht sich in der Innenstadt durch vom Jubiläumsplatz bis zur Königshofstraße. Da ist meiner Meinung nach für jeden etwas dabei. Gerade die großen Fahrgeschäfte wie beispielsweise der ,Big Spider’ sind mit das Modernste, was im Kirmesgeschäft gerade angesagt ist“, weist Volker Stein auf die Attraktivität der Kirmes hin. In einem Pressegespräch stellten die Schützen jetzt ihr Festprogramm für dieses Jahr vor.

Geschäftsführer Andreas Themann und der Dritte Brudermeister, Klaus Stickley-Jensen, weisen auf das vielfältige Programm im Schützenzelt hin. So wird beispielsweise nach dem Fassanstich durch Bürgermeister Thomas Dinkelmann am Eröffnungsabend die bekannte Mettmanner Band „7even Amped“ auftreten. Am Samstagabend steigt im Festzelt eine Riesenparty mit dem Event DJ Chris und der „Späudizunft Hohberg“. Beim Krönungsball zum Abschluss des Schützenfestes sorgt die Band „DisCover“ für die Musik. Während samstags das Pfänder- und Prominentenschießen ausgetragen wird, findet am Sonntag nach der großen Parade auf der Breitestraße zunächst das Ehrenschießen statt, dann wird der König für die Session 2019/2020 ausgeschossen.