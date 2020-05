Auf historischer Eisenbahnlinie : Xanten baut letztes Stück des Radwegs Boxteler Bahn aus

Bisher führte die Strecke mehrere Hundert Meter über einen privaten Wirtschaftsweg. Doch die Stadt kaufte das Stück und lässt es ausbauen. Die Kosten werden von der Verwaltung auf 250.000 Euro geschätzt.

Die Boxteler Bahn war eine fast 100 Kilometer lange Bahnstrecke von Boxtel in den Niederlanden bis Wesel, die in den 1870er Jahren in Betrieb genommen worden war. Im Zweiten Weltkrieg wurde ein Teil der Strecke zerstört, einen Zugverkehr gab es anschließend nur noch auf einigen Abschnitten, wurde aber in den 1960er und 1970er Jahren eingestellt. In den vergangenen Jahren bauten die Kommunen Xanten, Sonsbeck und Uedem auf und entlang der historischen Eisenbahnlinie nach und nach einen Radweg.