Azubi-Tipp : „Nenne deine Stärken“

Johanna Schulte aus Wesel, 19 Jahre alt, Auszubildende Industriekauffrau:

„Du stehst kurz vor Deinem Schulabschluss und möchtest jetzt Deine Bewerbungen schreiben? Dann empfehle ich Dir, in Deinem Anschreiben Deine persönlichen Stärken zu nennen. Gehe dabei auf die in der jeweiligen Stellenausschreibung gewünschten Eigenschaften und beschriebenen Aufgaben ein. Was kannst Du davon besonders gut? Belege Deine Stärken mit Beispielen aus Deinem Leben. In meiner Bewerbung habe ich beispielsweise mein Verantwortungsbewusstsein mit der täglichen Pflege meines eigenen Pferdes verknüpft.“