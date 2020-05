Guido Lancelle aus Xanten : Der Mensch hinter dem Siegfried-Maler

Guido Lancelle schmückte den Brief mit vielen Heimatbildern. Auf dieser Seite sind der Rhein und der Dom zu erkennen. Foto: Siegfriedmuseum Xanten

Xanten Sein Porträt des Nibelungen-Helden dürften viele kennen, über den Xantener Guido Lancelle selbst weiß man dagegen wenig. Das Siegfriedmuseum zeigt nun einen Brief von ihm – es ist ein seltenes Textdokument.

Es ist nur ein Satz in dem 16 Seiten langem Brief. Vielen Menschen wäre die Stelle vielleicht gar nicht aufgefallen. Aber Anke Lyttwin. Sie leitet das Siegfriedmuseum in Xanten, und der Brief stammt von Guido Lancelle, einem Heimatmaler, der vor gut 100 Jahren in der Stadt lebte: Vor allem durch die Darstellung von Siegfried ist er bekannt geworden. In verschiedenen Varianten hat er den Helden aus der Nibelungensage gemalt. Postkarten mit seinen Bildern seien in den 1950er und 1960er Jahren noch verkauft worden, berichtet Lyttwin. Lancelle erlebte das nicht mehr. Er starb 1936 im Alter von 48 Jahren.

Wenige Monate vor seinem Tod hatte Lancelle diese 16 Seiten geschrieben, es ist ein Liebesbrief. Ihm bedeutet die Empfängerin sehr viel, das ist den Zeilen deutlich zu entnehmen. Er hat ein Bild von ihr bei sich aufgestellt, wie er in einem Satz schreibt, und darin erfährt der Leser dann auch, dass direkt neben dem Bild der Frau ein weiteres steht, es zeigt den Schauspieler Paul Richter, den Siegfrieddarsteller in Fritz Langs Stummfilm. Auch er muss dem Maler offenbar viel bedeuten. „Lancell scheint ein Fan von Paul Richter gewesen zu sein“, sagt Lyttwin.

Anke Lyttwin zeigt Postkarten mit dem Siegfried-Kopf von Guido Lancelle. Foto: Fischer, Armin ( arfi )

Warum ist das nun interessant? „Man weiß nicht viel über Lancelle“, erklärt Lyttwin. Was trieb ihn an, was beschäftigte ihn, warum malte er den Siegfried so, wie er ihn malte, als Ebenbild von Paul Richter? Im Nibelungenlied selbst werde kein einziges Mal geschrieben, dass der Drachentöter blond und blauäugig gewesen sei, erklärt Lyttwin. Umso mehr habe zunächst Wagners Darstellung der Nibelungen und später Fritz Langs Film das Siegfrid-Bild geprägt – und offensichtlich auch das Bild, das sich Lancelle vom Drachentöter machte.

„Der Brief ist ein seltenes Textzeugnis“, sagt Lyttwin deshalb und macht es an einem Beispiel deutlich: „Sie müssen sich vorstellen, Sie finden einen Gegenstand aus der Vergangenheit, zum Beispiel einen Kamm.“ Dessen Alter lasse sich bestimmen, seine Funktion erklären. „Aber wir wissen nicht, wem hat er gehört, und wer war dieser Mensch?“, erklärt Lyttwin und zeigt auf den Brief. „Hier können wir ein bisschen in die Person hineinschauen, und das ist hochspannend.“

Für Xantener allemal: Lacelle schmückte seinen Brief mit vielen Zeichnungen, sie zeigen unter anderem den Dom, den Rhein und die Bislicher Insel in den 1930er Jahren. In seinem Brief beschreibt er auch Erlebnisse, zum Beispiel wo er den Jahreswechsel von 1935 und 1936 in Xanten verbracht hatte. Die 16 Seiten datieren vom 2. Januar 1936. Einige Monate später starb er: Lancelle war taub gewesen, und als er im September 1936 einen Bahnübergang in Birten überquerte, bemerkte er den herannahenden Zug nicht.