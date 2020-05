Naturschutz in Xanten : In Xanten soll „ein Stück wilde Natur mitten in der Stadt“ entstehen

In Xanten soll „ein Stück wilde Natur mitten in der Stadt“ entstehen

Nach dem Ende der Auskiesung sollen die beiden kleinen Bagerseen in Lüttingen so bepflanzt werden, dass sich dort Insekten und Vögel ansiedeln wohlfühlen. Auch Wanderwegen sollen angelegt werden.

Hülskens hatte in den vergangenen Jahren zwischen der Salmstraße und der Lüttinger Straße Kies abgebaut. Dabei sind zwei Seen entstanden. Nachdem die Auskiesung beendet ist, hat die Rekultivierung des Geländes begonnen. Nach Angaben von Hülskens und Stadt sind beide Seiten dazu seit längerem im Gespräch. Ein großer Teil der Arbeiten ist nach Angaben des Unternehmens auch schon umgesetzt. Im April hatte es dazu auch ein Treffen vor Ort mit dem Naturschutzbund (Nabu) gegeben. Wie die Verwaltung mitteilte, ist dabei auch darüber gesprochen worden, auf dem Gelände eine Art Lernpfad mit Info-Tafeln zu den Lebensräumen zu errichten.

Darüber hinaus hat die Wählergemeinschaft Forum Xanten (FOX) im April in einem offenen Brief an Hülskens und die Stadt vorgeschlagen, an den beiden Baggerseen eine insektenfreundliche Blumenwiese anzulegen. Dadurch könne für Schmetterlinge, Hummeln und Wildbienen ein natürlicher Lebensraum geschaffen werden. Es würde „eine reizvolle Kombination aus Naherholung vor den Toren der Stadt Xanten und gleichzeitigem Naturschutz“ entstehen. Hülskens antwortete der Wählergemeinschaft, dass es bereits Gespräche mit der Stadt gebe und schon eine Blumenwiese nahe der Straße Op de Melter geplant sei. Aber entlang der Salmstraße sei eine weitere Blumenwiese möglich. Das Unternehmen werde die Anregung gern umsetzen, wenn der Rat dem zustimme. FOX hat deshalb einen Antrag gestellt. Die nächste Sitzung des Stadtrats ist im Juni geplant.