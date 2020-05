Kommunalwahl 2020 : Was die Grünen für Xanten fordern

Die Spitzenkandidaten der Grünen für die Kommunalwahl, Rolf Peter Weichold (l.) und Irmy Schwarzer, zusammen mit Vorstandsprecher Jo Becker. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Der Xantener Ortsverband der Grünen hat für die Kommunalwahl seine Kandidaten gewählt und sein Programm erarbeitet. „Unser wichtigstes Ziel ist es, Xanten klimaneutral und autofrei zu machen“, kündigen die Grünen an.

Die Grünen wollen bei der Kommunalwahl im September in Xanten deutlich mehr Sitze im Stadtrat erreichen als bei der vergangenen Wahl im Jahr 2014. Mit welchen Kandidaten und Forderungen sie das erreichen wollen, erklären wir hier.

Kandidaten Auf einer Aufstellungsversammlung am 12. Mai haben die Grünen ihre Kandidaten für den Stadtrat gewählt. Irmy Schwarzer wurde einstimmig auf den ersten Platz gewählt, Rolf-Peter Weichold auf den zweiten. Die Grünen werden mit ihnen als Führungsduo in Xanten in den Wahlkampf ziehen. Auf den weiteren Listenplätzen folgen: Christiane Hilp, Eberhard Ritter, Andrea Langenberg, Daniel Winkelmann, Johanna Voll, Johannes Cloesters, Laura Haan, Bernd Verfuss, Susanne Klostermann, Ernst Engels und Dirk Schumacher. Damit haben die Grünen genauso viele Kandidatinnen wie Kandidaten. Im Moment sind Frauen im Stadtrat unterrepräsentiert: Von den 36 Mitgliedern sind aktuell 30 Männer. Bei der Kommunalwahl 2014 hatten die Grünen 7,92 Prozent der Stimmen geholt, dafür bekamen sie drei Sitze im Rat. Monika Diamant ist mittlerweile ausgetreten, hat ihr Mandat aber behalten, sodass für die Partei nur noch Eberhard Ritter und Frank Seitz im Stadtrat sind.

Bürgermeisterwahl Die Grünen haben keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufgestellt. Bundesweit liege die Partei in Umfragen bei um die 20 Prozent, sagte Co-Vorstandssprecher Jo Becker. So viel traue er den Grünen auch in Xanten zu. Es sei aber unrealistisch zu glauben, dass sie den Bürgermeister stellen würden, deshalb hätten sie dafür auch niemanden nominiert. Sie wollten sich lieber auf die Inhalte konzentrieren und das Gespräch mit anderen Fraktionen suchen, um eine Mehrheit im Rat zu erreichen und Themen umzusetzen. Wichtig sei ihnen, dass sie schon in diesem Jahr die ersten Punkte realisieren könnten. Sollte das mit einer anderen Partei möglich sein und deren Programm zu dem der Grünen passen, könnten sie sich vorstellen, den Bürgermeisterkandidaten dieser Partei auch zu unterstützen.