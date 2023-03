Auch in Alpen und Sonsbeck hat es gekracht Sieben Wildunfälle in 24 Stunden

Die sieben jüngsten Unfälle ereigneten sich zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen. Am Mittwoch gegen 6.30 Uhr kam es an der Ecke Xantener Straße (B 57) / Schulstraße in Menzelen zur Kollision, als ein Reh die Straße kreuzte. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß mit einem Pkw so schwer verletzt, dass die Polizei es erschießen musste. Um 16.30 Uhr kam es an der Balberger Straße in Labbeck zum Wildunfall. Gegen 19 stieß ein Autofahrer in Schermbeck mit einem Tier zusammen, in Hamminkeln gegen 20.30 Uhr. Gegen 22 Uhr wurde ein Hase überfahren. Am Donnerstagmorgen dann kreuzte gegen 6.20 Uhr in Alpen wieder an der Xantener Straße, diesmal Höhe Drüpter Straße, ein Reh die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst. Auch hier mussten Polizisten das Reh mit einem Schuss erlösen. Gegen 7 Uhr kam es in Kamp-Lintfort zum Zusammenstoß.