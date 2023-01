Bauliche Lösung für Unfallschwerpunkt in Veen Kreis plant Kreisel für Crash-Kreuzung

Es ist vergleichsweise ruhig geworden im Vorgarten am Haus an der Winnenthaler Straße 31. Hier wohnen die Eheleute Kreiborg. Sie sind regelmäßig aufgeschreckt worden, weil’s vor ihrer Haustür mal wieder richtig gerummst hatte und eines der Autos, die sich unsanft begegnet waren, kopfüber in ihrem Garten gelandet war. Bislang gottlob ohne tödliche Folgen.