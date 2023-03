Torwart glänzt mit starken Paraden Michael Jansen sorgt für Jubel beim TuS Xanten

Unabhängig von den guten Torhüter-Leistungen hat sich der TuS Xanten im Vergleich zur Vorsaison defensiv enorm stabilisiert. Vier Mal stand beim Tabellenvierten bereits die Null. „Wir sind noch enger zusammengewachsen. Die hohe Bereitschaft spürt man auch auf dem Platz, wenn jeder den Fehler des anderen ausbügelt“, sagt Jansen, der sich mit der Jägerrolle in Schlagdistanz zum Spitzentrio der Gruppe 4 – SV Budberg Viktoria Goch und GSV Moers – zufriedengibt. „Wir wollen so lange wie möglich oben mitmischen und sind in der Lage, mitzuhalten.“