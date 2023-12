Heiligenhaus Sturmeinsätze für die Feuerwehr

Zum Abschluss des Tages gab es einen Einsatz an der Kettwiger Straße. Hier waren insgesamt drei Bäume auf die Straße gefallen und mussten aufwäedig zersägt werden. Der Einsatz war gegen 1.30 Uhr beendet. Im Anschluss wurden die Fahrzeuge auf der Wache wieder einsatzbereit gemacht. Gegen 2 Uhr in der Nacht waren die Aufräumarbeiten für die Frauen und Männer abgeschlossen. Am Morgen folgten weitere Einsatzstellen an der Frankfurter Straße und am Angerweg. Eingeschaltet war auch die Abteilung Forst der Technischen Betriebe der Stadt.