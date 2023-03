Politik diskutiert über Bürgerantrag Feuerwerk an Silvester – Xanten will zum freiwilligen Verzicht aufrufen

Am Ende gab es einen Kompromiss: Ein generelles Verbot strebt die Politik nicht an, aber die Verwaltung soll sich erkundigen, ob Einschränkungen aus Gründen des Natur- und Umweltschutzes möglich sein könnten. Darüber hinaus soll sie „zu gegebener Zeit“ an die Bevölkerung appellieren, vernünftig mit Raketen und Böllern umzugehen. Dafür hatte Hilbig plädiert, und der Ausschuss folgte diesem Vorschlag. Die Entscheidung trifft der Stadtrat am 9. März.