Klimastreik am Freitag Fridays for Future plant Mahnwache in Xanten

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future ruft für Freitag, 3. März, zu einem globalen Klimastreik auf. Auch in Xanten wollen sich Aktivisten beteiligen. Wie sie in einer Ankündigung schrieben, wollen sie „für eine konsequente Klimapolitik und die gerechte Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze“ auf die Straße gehen. Um 14 Uhr soll eine zehnstündige Mahnwache beginnen. Die Aktivisten wollen also bis Mitternacht auf dem Markt bleiben. Die Ortsgruppe plant dazu mehrere kleine Aktionen. Sie ruft zum Beispiel dazu auf, gemeinsam ein Banner zu gestalten. Es soll auch die Möglichkeit geben, Postkarten an die Politik zu schreiben. Außerdem ist eine Clean-up-Aktion geplant. „Die Aktionen sollen besonders Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich für Klimagerechtigkeit stark zu machen“, erklärt die Xantener Ortsgruppe von Fridays for Future. „Es ist aber für jede Altersstufe etwas dabei.“ Am Abend sollen Filme zum Thema Klimawandel gezeigt werden.