Geld für Schulranzen, Klassenfahrt, Winterjacke Wie Ingrid Kühnes Stiftung Kindern hilft

Was Ingrid Kühne damals mitgenommen hat: Wenn viele Menschen jeweils ein bisschen helfen, wird zusammen eine große Hilfe daraus. Daran erinnerte sie sich, als sie dem Jungen den Schulranzen bezahlte. Es war die Zeit, als gerade die beiden Premieren ihres neuen Programms anstanden. Am Ende der beiden Abende stellte sie eine Box auf und bat die Menschen um eine Spende. Es müsse nicht viel sein, und niemand müsse etwas geben, dazu sei niemand verpflichtet, sagte sie. Trotzdem sei an beiden Abenden sehr viel Geld zusammengekommen – vor allem in Münzen. Also habe sie sich überlegt, dass sie nach jedem Solo-Auftritt sammeln könne, um armen Kindern zu helfen.