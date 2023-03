Raus aus dem Glashaus Wie Blumen de Kok auf die Energiekrise reagiert

Großblättrige Schönheiten stehen rund um die Kasse. Im hinteren Teil der Gewächshäuser sind Palmen zu sehen, die einen Menschen überragen. Eine bunte Mischung österlicher Deko mit Hasen, locker gebundenen Sträußen und mit Federn geschmückten Kerzenständern wecken Vorfreude auf den anbrechenden Frühling. Und mittendrin steht Yvonne de Kok, Inhaberin des gleichnamigen Floristikgeschäfts in Sonsbeck, die das Ende des kräftezehrenden Winters kaum abwarten kann. Zwei Monate lang hatte sie ihren Laden wegen der Energiekrise geschlossen. Im März, spätestens zu Ostern will sie wieder durchstarten. Doch die steigenden Kosten haben sie auch zu größeren Schritten veranlasst. Die Tage der Glashäuser sind gezählt. Stattdessen zieht Blumen de Kok in einen Neubau nebenan.