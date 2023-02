Arbeitnehmer im Kreis Wesel Wenn die Inflationsprämie ausbleibt

Die Gewerkschaft fordert Unternehmen im Kreis Wesel daher auf, sich „nicht vor der Inflationsausgleichsprämie zu drücken“. Die Prämie von bis zu 3000 Euro könne auch in Etappen ausgezahlt werden. Für alle Beschäftigten im Kreis Wesel, die bislang leer ausgegangen seien, werde es höchste Zeit, einen „Inflationspuffer“ zu bekommen. Es gehe schließlich darum, den „Schwund bei der Kaufkraft wenigstens ein Stück weit aufzufangen“. Die Inflation habe auch im Januar mit einer Teuerungsrate von 8,7 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat im Vorjahr für eine spürbare Belastung der privaten Haushaltskassen geführt. „Der Rutsch-Effekt vom Euro ist enorm. Monat für Monat steckt weniger Power in der Lohntüte“, so Karim Peters.