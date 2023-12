Feuerwehreinsätze in Alpen, Rheinberg und Sonsbeck Sturmtief „Zoltan“ lässt Bäume auf die Straßen kippen

Sturmtief „Zoltan“ kam es am Donnerstag im gesamten Kreis Wesel zu mehreren Einsätzen. In Rheinberg wurden die Einheiten Ossenberg und Borth/Wallach der Freiwilligen Feuerwehr am frühen Abend alarmiert, gegen 18.30 Uhr auch die Einheit Rheinberg, weil ein Baum auf eine Straße gekippt war. An der Einsatzstelle in Ossenberg wurde der Baum zerkleinert und weggeräumt. Einen kleineren Baum hatte bereits eine Streifenwagenbesatzung der Polizei, an den Straßenrand gezogen und so dafür gesorgt, dass das Hindernis beseitigt war.