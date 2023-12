Unfallflucht Radfahrer und Fußgänger stoßen an Uedemer Straße zusammen

An der Uedemer Straße in Bedburg-Hau ist es am Donnerstag (21. Dezember 2023) gegen 17.40 Uhr zu einem Unfall mit anschließender Flucht gekommen. Ein 33-jähriger Mann aus Bedburg-Hau befuhr mit seinem Fahrrad den an die Uedemer Straße angrenzenden Radweg in Fahrtrichtung Kleve. Dabei kam dem Mann ein bislang unbekannter Fußgänger entgegen, welche auf Höhe des Radfahrers ins Schwanken geriet.