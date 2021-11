Sportausschuss in Rheinberg : TuS 08 soll Zuschuss für neues Vereinsheim erhalten

Rheinberg Im Sportausschuss wurde auch über zehn Förderanträge von Rheinberger Sportvereinen diskutiert. Die Fraktionen sprachen sich für die überarbeiteten Sportförderrichtlinien aus. Die im Rat beschlossenen Belastungen für die Clubs wurden zusammengestrichen.

Um Geld ging’s auch bei einem Antrag des TuS 08, der einen Investitionskostenzuschuss (65 Prozent) in Höhe von knapp 62.000 Euro für den Bau der Vereinsräume in der neuen Dreifachturnhalle an der Xantener Straße möchte. Weil das alte Clubheim auf der Anlage mit einem Zeitwert von 34.700 Euro abgerissen werden musste, hatte die Verwaltung zugesagt, dass der TuS 08 Ersatzräume in der neuen Halle bekommt, sich aber an den Kosten beteiligen muss. Bei einer Gegenstimme empfahl der Ausschuss dem Rat, dem Antrag des TuS 08 stattzugeben.