Angebot im Rhein-Kreis Neuss : Jobcenter berät Kriegs-Flüchtlinge

Rhein-Kreis Seit dem 1. Juni wurden 1883 Anträge auf Leistungen der Grundsicherung gestellt. Welche Angebote bietet das Jobcenter genau? Ein Überblick.

Welche Jobs sie suchen, welche Qualifikationen sie mitbringen und wie viele schon vermittelt werden konnten, darüber, so Schmelzer, stünden aktuell noch keine statistischen Erhebungen zur Verfügung. Das Jobcenter bietet Geflüchteten vor Ort wie auch online Informationen und Hilfestellungen rund um das Thema Leistungsgewährung in deutscher und ukrainischer Sprache an. „Unter anderem“, informiert Schmelzer, „steht auf der Homepage des Jobcenters ein vereinfachter Kurzantrag in zweisprachiger Fassung zur Verfügung. Ebenfalls erhalten die Kundinnen und Kunden Zugänge zu dem digitalen Postfachservice Jobcenter.digital.“