1. Tennis-Verbandsliga : Der SV Budberg startet mit einer Punkteteilung

Budberg Zum Auftakt der Hallenrunde gab’s in der 1. Verbandsliga ein 3:3 beim Oberhausener THC. Mario Lesic in zwei Sätzen und Sven André im Match-Tiebreak holten die Punkte im Einzel.

Der 40-jährige Sven André musste ordentlich kämpfen, bis er seine Partie gegen den wesentlich jüngeren Maximilian Sack mit 10:3 im Match-Tiebreak für sich entschieden hatte. Der Spieler der Herren-Mannschaft des SV Budberg steuerte seinen Teil zum 3:3-Remis am Saisonauftakt der Winterrunde der 1. Tennis-Verbandsliga beim Oberhausener THC bei. „Sven hatte garantiert am Sonntag Muskelkater“, sagte Kapitän Mario Lesic, der den zweiten Zähler für die Gäste im Einzel beisteuerte. Er schlug im Spitzeneinzel Tim van der Horst mit 6:3, 6:2.

Simon Pfau unterlag in zwei Sätzen, Tom Hübel erst mit 7:10 im Match-Tiebreak. Nach dem 2:2 wurden die Doppel aufgeteilt. „Der Gegner bat uns darum. Uns kam das ganz gelegen, weil Oberhausen richtig stark aufgestellt war“, so Lesic. Und André sei ganz froh gewesen, nicht nochmal aufs Spielfeld zu müssen. Zum ersten Heimauftritt erwarten die Budberger am kommenden Samstag GW Oberkassel. Los geht’s um 14 Uhr. Vincent van den Honert soll dann als Nummer eins am Netz stehen. Es ist das letzte Match des SVB in 2021.