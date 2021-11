Am Mittelrhein müssen U19 und U17 pausieren : A- und B-Junioren am Niederrhein dürfen weiterspielen

Fussball Am Niederrhein geht der Pflichtspielbetrieb aller Fußballer weiter. Das bestätigte der Fußballverband (FVN) am Freitagmorgen. Anders als bei den Landesverbänden Mittelrhein und Westfalen dürfen die Pflichtspiele der A- und B-Junioren ebenfalls stattfinden.

Am Donnerstagabend gaben die Fußball-Landesverbände Westfalen und Mittelrhein bekannt, dass der Spielbetrieb weiterlaufen soll, am Freitagmorgen zog auch der Fußballverband Niederrhein (FVN) nach und erklärte die Rahmenbedingungen. Zuvor hatten sich die Verbände auf eine überwiegend einheitliche Vorgehensweise geeinigt.

Unter Berücksichtigung der neuen Corona-Regeln in NRW gilt eine 2G-Regel – mit einigen Ausnahmen. So gibt es für nicht-immunisierte Spieler die Möglichkeit, einen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorzulegen, Trainer und Betreuer – auch ehrenamtlich tätig – benötigen einen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden). Für Zuschauer gilt strikt 2G, ausgenommen von dieser Regel sind Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Die Kontrolle obliegt in der Verantwortung der Vereine. „Es wird empfohlen, dass sich beide Vereine so gut wie möglich unterstützen und vorgefertigte Listen ihrer Spieler/innen sowie ihres Funktionsteams bereithalten, aus denen die Einhaltung der neuen Regelungen hervorgeht“, schreibt der FVN an seine Vereine.