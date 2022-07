Viele Kempener beantragten einen Zuschuss : Photovoltaik: Fördertopf in Kempen ausgeschöpft

Kempen Mit der Förderung für erneuerbare Energien in Privathäusern lag die Stadt Kempen offenbar richtig: Viele Anträge auf Zuschüsse gingen bei der Stadt ein, jetzt ist das Förderprogramm ausgeschöpft.

Das Förderprogramm für erneuerbare Energien in Privathaushalten, mit denen die Stadt Kempen unter anderem Photovoltaik-Anlagen finanziell unterstützt, wurde von den Kempenern so gut angenommen, dass das Programm nun ausgeschöpft ist. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Nach der Veröffentlichung am 31. Mai wurden so viele Anträge gestellt, dass alle verfügbaren Mittel nun reserviert sind – entsprechend bittet die Stadt darum, keine neuen Anträge mehr zu stellen.