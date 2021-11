Tischtennis : Xantens Herren klettern in der Bezirksklasse auf Rang zwei

Xantens Herren klettern in der Bezirksklasse auf Rang zwei

Rheinberg/Xanten Der TuS gewann das Spitzenspiel gegen den TSV Weeze mit zwei Ersatzleuten mit 9:2. Die Borther konnten nach dem 9:1-Erfolg in Kleve aufatmen. In der Landesliga ging die Pleitenserie des SV Millingen weiter.

Gudrun Rynders und Lasse Koppers rückten in die erste Mannschaft des TuS Xanten auf.

Landesliga: Der TuS 08 Rheinberg II hat nach zuvor zwei Niederlagen in Folge mit 9:5 bei Rhenania Kleve gewonnen und damit den vierten Tabellenplatz gefestigt. Es war lange ein Duell auf Augenhöhe. Kleve lag zwischenzeitlich mit 3:1 und 5:4 vorne. Michael Volkmann und Wilhelm Kieselmann leiteten die Wende ein. Ersatzmann René Viktora blieb diesmal ohne Sieg. „Wir waren hartnäckig, der Wille war groß. Jetzt freuen wir uns auf das Derby in Millingen in zwei Wochen“, sagte Kapitän Frank Waschipki. Punkte: Volkmann/Aydin, Volkmann (2), Aydin (2), Zeltsch (2), Kieselmann, Waschipki.